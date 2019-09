Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, um 15:10 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Oberhausener mit einem Pedelec auf dem Gehweg der Prosperstraße. Zeitgleich wollte ein 39-jähriger Autofahrer aus Bottrop aus einer Einfahrt in die Prosperstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer leicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand 1.050 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell