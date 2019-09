Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Montag, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 15:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen VW Golf GTI. Das Fahrzeug stand vor einer Unterführung an der Halterner Straße. Die Beschädigung ist an der rechten Fahrzeugseite - es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Herten

Am Montag, zwischen 09:50 Uhr und 13:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Mercedes Daimler A-Klasse an der Pankower Straße. An dem Fahrzeug entstand 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Am Montag, um 15:35 Uhr, beobachteten Zeugen einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein weißer Kastenwagen, mit blauer Aufschrift, fuhr auf der Ludwigstraße in Richtung Osten. Er kollidierte mit einem geparkten Dacia am Straßenrand und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Kastenwagen soll mit amtlichen Kennzeichen aus Dortmund geführt werden. An dem geparkten Auto entstand 5.000 Euro Sachschaden. Der flüchtige Fahrer wird beschrieben als männlich mit schwarzen Haaren.

Castrop-Rauxel

Am Montag, gegen 14:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen BMW 3er Baureihe an der Lönsstraße. Das Auto war nur für wenige Minuten am Fahrbahnrand geparkt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist nach ersten Erkenntnissen in gelber Farbe lackiert. An dem BMW entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

