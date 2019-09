Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrt unter Drogeneinfluss beendet - Beifahrer festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 17. September 2019, wollten Polizeibeamte um 14.45 Uhr auf der Bismarckstraße ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Der 36-jährige Fahrer des Peugot versuchte zunächst über die Ottostraße und Herkendellstraße zu fliehen, konnte durch die Beamten aber schließlich nach kurzer Verfolgung an der Kreuzung Thomasstraße/ Bismarckstraße angehalten werden. Bei der Überprüfung des Mazedoniers hatten die Beamten den Verdacht, dass er Drogen konsumiert hat. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Die Beamten untersagten dem 36-Jährigen die Weiterfahrt, stellten seinen Autoschlüssel sicher und nahmen ihn mit zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung erbringen. Bei der Überprüfung der weiteren drei Personen, die in dem Auto saßen, stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 29-jährigen Beifahrer ein europäischer Haftbefehl wegen Diebstahls zur Auslieferung nach Frankreich vorliegt. Die Beamten nahmen den Gelsenkirchener fest und brachten ihn zur Polizeiwache.

