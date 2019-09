Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Von der Fahrbahn abgekommen - Frau schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 14:50 Uhr, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Herten auf der Elper Straße in Richtung Westen. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer. Zur medizinischen Behandlung wurde sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An dem Auto entstand 8.000 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Elper Straße gesperrt.

