Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kind angefahren; Unfallflucht in Großbottwar; Unfall auf Gemarkung Gemmrigheim

Ludwigsburg (ots)

Großbottwar: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 20.00 Uhr 22.00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Großbottwar ein parkender Fiat Ducato beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Vorbeifahren den abgestellten Lkw, sodass die komplette linke Seite zerkratzt und der Außenspiegel beschädigt wurde. Außerdem wurden beide Radabdeckungen abgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zum Flüchtenden fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel.: 07144/9000, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Kind angefahren

Am Freitag gegen 15.50 Uhr kam es in der Osterholzallee in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind angefahren wurde. Der Junge lief ohne auf den Straßenverkehr zu achten hinter einem geparkten Fahrzeug hervor auf die Straße und wurde vom Pkw Dacia eines 61-Jährigen erfasst. Durch die geringe Fahrgeschwindigkeit des Dacia wurde das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Gemarkung Gemmrigheim: Unfall beim Überholvorgang - LKW-Fahrer gesucht

Am Freitag gegen 17.15 Uhr kam es auf der K1625 zwischen Kirchheim/Neckar und Ottmarsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Führer eines Lkw als Zeuge bzw. möglicher Geschädigter gesucht wird. Zwischen den Einmündungen nach Neckarwestheim und nach Gemmrigheim scherte ein 20-jähriger Lenker eines Renault zum Überholen aus und wollte am Pkw Ford eines 29-Jährigen vorbei fahren. Während des Überholvorgangs kam dem Renault ein Lkw entgegen. Beim anschließenden Ausweichvorgang streifte der Renault den Ford, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand. Zu einer Berührung mit dem Lkw kam es nach ersten Ermittlungen nicht. Der Lkw-Fahrer, der seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim, Tel.: 07142/4050, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell