POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gem. Heimsheim und Gem. Leonberg

BAB 8 - Gem. Heimsheim: Unfallflucht

Weil er versuchte, einen Zusammenstoß zu verhindern, wurde ein 43-Jähriger am Freitagmorgen zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem seine beiden Mitfahrer leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Gegen 05:50 Uhr war ein 27-Jähriger in einem VW in Richtung Stuttgart unterwegs. Er fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen. Rechts befand sich ein bislang unbekannter Autofahrer. Als dieser zur Mitte wechselte, wich der 27-Jährige nach links aus. Der dort heranfahrende 43-Jährige versuchte auszuweichen und verlor die Kontrolle über seinen Ford. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Während der 27-Jährige stehenblieb, setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt fort. Ein Mitfahrer des 43-Jährigen kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

BAB 8 - Gem. Leonberg: Unfallflucht

Obwohl er einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursacht hatte, setzte ein bislang unbekannter Autofahrer seine Fahrt am Freitagmorgen fort, ohne sich um den Unfall zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg zu kümmern. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 06:20 Uhr in einem Mazda vom rechten Fahrstreifen aus Richtung Karlsruhe die Überleitung auf den linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn. Der Unbekannte war zuvor auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen und fuhr auf der Überleitung links an dem Mazda vorbei. Zum Teil befand er sich auf dem Grünstreifen und wurde vermutlich langsamer. Der 26-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte dem Überholenden ins Heck. Ohne anzuhalten fuhr dieser weiter. Es könnte sich um einen kleinen, dunklen SUV gehandelt haben. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0.

