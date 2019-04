Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Ehningen, Sachbeschädigung in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Ehningen: Mehrere BMW aufgebrochen

Auf Multifunktionslenkräder und Bordcomputer des Fahrzeugherstellers BMW hatten professionelle Diebe es in der Nacht zum Freitag abgesehen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Täter machten sich an mehreren Pkw der Marke BMW zu schaffen, die innerorts auf Stellplätzen geparkt waren. Bislang sind der Polizei insgesamt fünf Fälle in der Hauff-, Donau- und Friedrich-List-Straße sowie im Flieder- und Kinzigweg bekannt. Die Diebe verschafften sich Zugang zum Innenraum der Fahrzeuge, indem sie jeweils die Dreiecksscheibe der hinteren Fahrzeugtür aufbrachen. Nur aus dem in der Friedrich-List-Straße abgestellten BMW begnügten sie sich mit dem Ausbau des Lenkrads. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Auto zerkratzt

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro richtete ein Vandale an, der zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 09:30 Uhr in der Straße "In der Halde" einen Mercedes beschädigte. Der Täter zerkratzte das Auto auf beiden Fahrzeugseiten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0 entgegen.

