Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl von Sportbekleidung

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 17.08.2019 gegen 17:45 Uhr entwendeten ein 24-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau im Bereich eines Sportgeschäftes des Outlet Centers Zweibrücken Sportschuhe im Gesamtwert von 200 Euro. Beide Beschuldigten zogen die Schuhe an und verstauten ihre eigenen Schuhe in einer mitgeführten Tasche. Hiernach verließen sie das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell