Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 71-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, musste eine 67-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen verkehrsbedingt auf der Castroper Straße, in Höhe der Einmündung zur Dortmunder Straße, bremsen. Ein 48-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 67-Jährigen auf. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zur medizinischen Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 600 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell