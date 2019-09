Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Autodiebstahl, Diebstahl aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Freitagmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Stuvenberg ein. Sie durchsuchten das Kinderzimmer nach Beute, flüchteten aber ohne Beute in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch wurde die Wohnungstür beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Recklinghausen

Am Sonntag, kurz vor Mitternacht (ca. 23:30 Uhr), hebelten unbekannte Täter zwei Eingangstüren zu einem Baumarkt an der Herner Straße auf. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter vermutlich ohne Beute. Ein Zeuge hatte einen dunklen SUV vom Parkplatz fahren sehen. Dabei könnte es sich möglichweise um das Fahrzeug der Täter handeln.

Recklinghausen

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter einen Kleintransporter an der Hüserstraße auf. Aus dem weißen Citroen Jumper wurden mehrere Werkzeugmaschinen entwendet. An der Heckklappe der Fahrzeugs entstand 300 Euro Sachschaden.

Bottrop

Unbekannte Täter haben, zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr, Bargeld und Dokument aus einem Auto an der Schützenstraße entwendet. Wie genau das Fahrzeug geöffnet wurde ist noch unklar. An dem VW Polo konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter einen weißen Fiat Ducato. Der Transporter stand an der Straße Am Güterbahnhof. Im Fahrzeug wurden zahlreiche Werkzeugmaschinen von Makita und Bosch gelagert. Sie wurden ebenfalls entwendet. Das Fahrzeug wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick

Mit Getränken und einer Wechselgeldkasse flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Hotel am Haardgrenzweg. Am Samstagmorgen warfen die Täter die Tür zu einem Büro ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäudeinnere. Anschließend kletterte sie über eine Leiter an der Fassade ins Obergeschoss. Von hier aus gelangte sie in den Keller des Hotels. Mit der beschriebenen Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Marl

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (01:00 Uhr - 02:50 Uhr) Backwaren aus einer Bäckerei an der Breddenkampstraße entwendet. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Anbau der Bäckerei und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

In Zeitraum zwischen dem 15.09.2019, 16:00 Uhr und dem 22.09.2019, 13:00 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dortmunder Straße. Aus der Wohnung wurden zwei ältere Plasma-Fernseher entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am frühen Sonntagmorgen hebelten unbekannte Täter eine Eingangstür des Rathauses am Europaplatz auf und gelangten so in das Objekt. Im Erdgeschoss schlugen sie anschließend die Glastür zum Bistro ein. Ob letztendlich etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Datteln

In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Baubetriebes an der Horneburger Straße und hebelten dort ein Fenster zu einem Bürogebäude auf. Aus dem Gebäude wurde ein Tresor entwendet, der mit Hilfe eines Handhubwagens abtransportiert und verladen wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Annabergstraße. Von hier aus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt und entwendeten Werkzeuge und technische Geräte. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Haltern am See

In der Nacht zu Montag schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Gaststätte an der Sundernstraße ein. Von hier aus gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten die Räume nach Beute. Entwendet wurden Bargeld, Getränke, Lebensmittel, ein Laptop und eine Musikbox. Die Einrichtung der Gaststätte wurde stark beschädigt. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Dorsten

Zwischen Freitagabend und Montagvormittag gelangten unbekannte Täter zunächst in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf dem Söltener Landweg. Hier hebelten sie die Tür zu Geschäftsräumen im Erdgeschoss auf. An der Tür entstand 200 Euro Sachschaden. Als Beute nahmen die Täter Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Datteln

Aus einem Kleintransporter entwendeten Unbekannte Werkzeugmaschinen von Bosch, Makita, Hitachi und Wolfrath. Der Tatzeitraum kann nur groß zwischen Samstag 18:30 Uhr und Montag 06:45 Uhr eingegrenzt werden. Der weiße Citroen Jumpy stand an der Recklinghäuser Straße. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Waltrop

In der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag und Sonntag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Buchenstraße auf. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen nach Beute durchsucht. Letztendlich flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

