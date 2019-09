Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 21:45 Uhr, forderten zwei unbekannte Täter unter Vorhalt eines Schlagstock von einem 53-jährigen Bottroper Bargeld, Schmuck, eine Uhr und ein Telefon. Tatort ist ein Parkplatz an der Wilhelm-Busch-Straße. Der 53-Jährige stand an seinem Auto. Er wurde von den Tätern nicht verletzt. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: 1. Person: männlich, jünger als 30 Jahre, größer als 1,80 m, Vollbart, kurze schwarze Haare, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit dunkler Hose und dunklem Pullover. 2. Person: jünger als 30 Jahre, dunkler Pullover, Basecap

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

