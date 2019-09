Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Brand einer Scheune

Recklinghausen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, brannte an der Lembecker Straße eine Scheune auf einem Hof. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

