Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, um 18:15 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein zunächst unbekannter Mann sich gewaltsam Zugang zu einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Henrichenburger Straße verschafft hatte und Gegenstände aus der Laube holte. Vor Ort konnte durch Polizeibeamte ein 34-Jähriger aus Castrop-Rauxel angetroffen und festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. An der Gartenlaube entstand 500 Euro Sachschaden.

Ob der Tatverdächtige auch für weitere Taten in Frage kommt muss jetzt ermittelt werden.

