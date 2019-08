Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Anhänger auf Baustelle aufgebrochen

Soest (ots)

Ein unbekannter Täter gelangte, in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, auf eine Baustelle in der Thomästraße. Vermutlich kletterte er über den Bauzaun und konnte so in ein Obergeschoss der Baustelle gelangen. Dort befand sich ein Anhänger mit Kleinhandwerkzeugen. Der Täter brach mehrere Schlösser des Anhängers auf und entwendete die Werkzeuge. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

