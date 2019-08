Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Mit Quad kollidiert

Werl (ots)

Am Montag, gegen 11 Uhr, befuhr eine 19-jährige Werler Autofahrerin die Stralsunder Straße in Richtung Soester Straße. Dort wollte sie nach links auf die Soester Straße abbiegen. Hierbei übersah sie, eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 49-jährige Werler Quadfahrerin. Diese versuchte noch erfolglos durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrerin des Quad wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in das Mariannen-Hospital gebracht. Durch den Unfallfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (reh)

