POL-HB: Nr.: 0416 --Schwerer Verkehrsunfall in Gröpelingen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, Oslebshauser Tor Zeit: 04.07.2019, 13:00 Uhr

Am Donnerstagmittag geriet ein 25-Jähriger in einer Kurve in Bremen-Gröpelingen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer 49-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Im Auto des Mannes fanden die Polizisten diverse Drogen.

Gegen 13 Uhr fuhr der 25-Jährige mit seinem Ford Fiesta auf der Straße Oslebshauser Tor in Richtung Schragestraße. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit der 49 Jahre alten Fahrerin eines Ford Ka zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte das Auto der Frau sich und landete mit der Fahrerseite auf der Motorhaube des hinter ihr fahrenden 47 Jahre alten Renault-Fahrers. Die 49-Jährige musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen worden. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus. Der 25-Jährige und der 47-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser verbracht. Sowohl der Ford Fiesta als auch der Ford Ka erlitten einen Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden für eine Geschwindigkeitsanalyse als Beweismittel sichergestellt. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten diverse Drogen im Auto des 25-Jährigen. Darunter etwa 50 Verkaufseinheiten Marihuana, Kokain und bislang unbekannte Flüssigkeiten. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und ordneten bei dem Mann eine Blutentnahme an. Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte über das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-Jährigen. Hierbei wurden keine weiteren Drogen gefunden. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Oslebshauser Tor in beide Richtungen gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat. Gegen 17.45 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

