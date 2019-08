Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Werkzeuge aus Auto entwendet

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete ein unbekannter Täter mehrere elektrische Arbeitsgeräte der Marke MAKITA aus einem Kleintransporter. Der Wagen parkte im Tatzeitraum in Suttrop in der Lüerewaldstraße. Um an das Diebesgut zu gelangen manipulierte der Unbekannte an dem Türschloss der Heckklappe des Transporters. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

