Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Elf Autos beschädigt

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, 03.00 Uhr, kam es im Bereich Buchenweg, Ahornallee, Beringweg und Unnaer Straße zu insgesamt 11 Sachbeschädigungen an Autos. In den meisten Fällen richtete sich die sinnlose Zerstörungswut gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

