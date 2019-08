Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Stichbewegung mit Messer

Werl (ots)

Ein, zurzeit noch nicht identifizierter Mann, stritt sich seit geraumer Zeit immer wieder mal mit einem 34-jährigen Werler. Am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, artete der Streit jedoch soweit aus, dass der Mann auf der Walburgisstraße ein Messer zog und eine Stichbewegung in Richtung des 34-Jährigen ausführte. Da der Werler ausweichen konnte, wurde er nicht getroffen. Er verständigte sofort per Handy die Polizei, worauf der Mann mit seinem Messer floh. Aufgrund der bereits vorliegenden Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass sich die Personalien des mutmaßlichen Täters noch ermitteln lassen. Weitere Zeugen des Vorfalls können sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02922-91000 melden. (reh)

