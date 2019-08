Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Laterne touchiert

Warstein (ots)

Ein 90-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, die Belecker Landstraße (B55) von Belecke kommend in Richtung Warstein. Kurz vor dem Ortseingangsschild von Warstein verlor der 90-Jährige aufgrund einer starken Lenkbewegung nach rechts, die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier beschädigte er zwei Leitpfosten und eine Straßenlaterne, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Rentner wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein zweites Auto wurde durch Teile der beschädigten Laterne leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. (reh)

