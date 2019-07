Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schmierer an der Mühlenstraße

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte ein Zeuge Graffitis an einer Garage an der Mühlenstraße fest.

Unbekannte sprühten mit schwarzer und weißer Farbe nicht lesbare Tags, außerdem schmierten sie mit einem schwarzen Marker u. a. das Wort "FULD" auf das Objekt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

