Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Schreck in den Abendstunden - Schuppen brannte

Hünxe (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag gegen 23.15 Uhr ein Holzschuppen im Garten eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße Heisterweg in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, die den Schuppen stark beschädigten.

Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

