Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Motorroller entwendet

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, wurde der silberne Motorroller der Marke SYM vor einem Wohnhaus an der Straße Am Grüggelgraben entwendet. Das Fahrzeug war abgemeldet und verfügte über kein Versicherungskennzeichen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

