Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Festnahme nach Personenkontrolle

55543 Bad Kreuznach, Beinde (ots)

Am Mittwoch, den 17.04.2019, um 18.40 Uhr, wurden von einer Streife der Polizei Bad Kreuznach zwei amtsbekannte Personen kontrolliert. Bei Beiden, einem 40-jährigen Mann und einer 27-jährigen Frau, wurden verschiedene Betäubungsmittel während einer Durchsuchung der Kleidung aufgefunden und sichergestellt. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die Frau zudem per Haftbefehl gesucht wurde. Im Anschluss an die Durchsuchungen wurde die 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen beide Personen wurde weitere Ermittlungsverfahren wegen der mitgeführten Drogen eingeleitet.

