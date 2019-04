Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Kreuznach (ots)

Am 15.04.19 gegen 23:30 Uhr ging bei der Polizei Bad Kreuznach ein Hinweis auf einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer ein. Der Mann sei gerade mit einem Pkw in der Kurhausstraße in Bad Kreuznach losgefahren. Das genannte Fahrzeug konnte von einer Streife in der Badeallee in Bad Kreuznach angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem 76 jährigen Autofahrer konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Ihn erwartet eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

