Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Alkohol am Steuer

Bad Kreuznach (ots)

Am 14.04.19, gegen 04:20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Mannheimer Straße in Bad Kreuznach. Er fuhr gegen einen Bordstein, so dass ein Vorderreifen platzte. Durch einen Zeugen wurde die Polizei verständigt, welche den Fahrer stark torkelnd in unmittelbarer Nähe zu seinem Fahrzeug antrifft. Er war sichtlich alkoholisiert, einen Atemalkoholtest verweigerte er. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

