Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ampelausfall - eine Verletzte

Soest (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11.55 Uhr, war die Ampelanlage an der Oestinghauser Landstraße / B475 / Thöningser Straße ausgefallen. Für die Verkehrsteilnehmer die aus Soest über die Oestinghauser Landstraße auf die B475 fahren wollten, zeigte sie gelbes Blinklicht. Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Lippetal befuhr zu dieser Zeit die Oestinghauser Landstraße in Richtung B475, um dort nach links, auf die vorfahrtberechtigte Bundesstraße, abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 25-jährigen Autofahrer aus Zella-Mehlis, der mit seinem Wagen in Richtung Möhnesee fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 21-Jährige wurde nach der ärztlichen Erstversorgung vor Ort, in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell