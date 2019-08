POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Warstein-Belecke - 4 Verletzte bei einem Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 13.10 Uhr befuhr eine 39jährige Rüthenerin mit ihrem Pkw der Marke Seat den Haarweg aus Richtung Drewer kommend in Richtung B55. Zur gleichen Zeit befuhr ein 41jähriger Bürener mit seinem Mercedes den Effelnerweg aus Richtung Industriegebiet-Nord kommend in Richtung Effeln. Im Kreuzungsbereich missachtete der Bürener die Vorfahrt der von rechts kommenden Rüthenerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes in einen angrenzenden Graben geschleudert. Sowohl der Mercedesfahrer als auch die Rüthenerin und ihre beiden Kinder als Mitfahrer, wurden bei dem Unfall verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die stark beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AG)

Warstein-Suttrop - Mofafahrerin verletzt

Am Freitag gegen 11.50 Uhr befuhr eine 21jährige Warsteinerin mit ihrem Mofa die Kreisstraße in Suttrop von Warstein kommend in Richtung Rüthen. An der Kreuzung Kreisstraße/Soestweg wollte eine 63jährige Warsteinerin mit ihrem Pkw nach links in den Soestweg abbiegen. Aufgrund herrschenden Gegenverkehrs, musste sie verkehrsbedingt hier warten. Die Verkehrssituation wurde von der Mofafahrerin entweder nicht rechtzeitig oder nicht richtig eingeschätzt. Ein eingeleitetes Bremsmanöver schlug fehl. Bei dem anschließenden Ausweichmanöver kam die Warsteinerin mit ihrem Mofa, ohne dass eine Kollision mit dem wartenden Pkw stattfand, zu Fall. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Soest - Bei einem Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 11.35 Uhr befuhr ein 36jähriger Soester mit seinem Pkw der Marke Volvo den Riga Ring in Richtung Niederbergheimer Straße. Kurz vor der Kreuzung Riga Ring / Niederbergheimer Straße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 16jähriger Enser mit seinem Leichtkraftrad den Riga Ring in Richtung Niederbergheimer Straße. Er befand sich unmittelbar hinter dem Volvo des Soesters, dessen Fahrmanöver er aber offensichtlich zu spät erkannte oder nicht richtig einschätzte. Er fuhr auf den Pkw auf und kam mit seinem Krad zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Soester Krankenhaus gebracht. (AG)

Lippstadt-Benninghausen - Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Am Freitag gegen 15.15 Uhr befuhr ein 54jähriger Lippstädter mit seinem Pedelec die Straße Allee in Richtung Badstraße. Auf dem Radweg fahrend, prallte er mit dem Fahrrad, aus bislang unbekannten Gründen, frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. (AG)

Werl-Sönnern - Brand eines Carports

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr brannte ein Carport in der Antoniusstraße. Die Feuerwehr führte den Löschangriff des in Flammen stehenden Carports durch und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern. Durch den Brand wurden ein Pkw und die Außenfassade des Wohnhauses beschädigt. Der Schadensumfang konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. (AG)

Soest - 2 leicht Verletzte bei Kollision auf Arnsberger Straße / Emdenstraße

Am Samstag gegen 12.07 Uhr befuhr ein 35jähriger Soester mit seinem Ford die Emdenstraße in Richtung Arnsberger Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links auf die Arnsberger Straße in Richtung Soest-Innenstadt abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er das entgegenkommende Fahrzeug eines 40jährigen Soester. Der war mit seinem Fiat auf dem Herzog-Adolf-Weg in Richtung Emdenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Verletzten. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten abgeschleppt. (AG)

Lippstadt - Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Am Samstagmorgen gegen 09.20 Uhr beabsichtigte eine 67jährige Lippstädterin mit ihrem Ford aus ihrer Hofeinfahrt an der Rebbecker Straße nach links auf die Rebbecker Straße abzubiegen. Zunächst ließ sie einen Pkw passieren, der in Richtung Mantinghausen fuhr. Den hinter dem Pkw fahrenden 51jährigen Radfahrer aus Wabern übersah sie jedoch. Beim Einfahren auf die Rebbecker Straße kam es zur Kollision zwischen dem Ford und dem Radfahrer. Der Radfahrer erlitt dabei Verletzungen. Mit dem Rettungsdienst wurde er zur weiteren ärztlichen Betreuung in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. (AG)

Erwitte - Kradfahrerin leicht verletzt

Am Freitag gegen 14.45 Uhr befuhr ein 22jähriger Warsteiner mit einem Lkw-Pritschenwagen den Hüchtchenweg. Dem Warsteiner folgte unmittelbar eine 51jährige Anröchterin mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Aprilia. Als der Warsteiner sein Fahrzeug anhielt, um verlorene Ladung wieder aufzunehmen, fuhr die Kradfahrerin an dem haltenden Lkw vorbei. Während der Vorbeifahrt verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Krad und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. (AG)

Erwitte - Einbruch in Verbrauchermarkt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in den EDEKA-Markt am Wemberweg ein. Gegen 00:30 Uhr hebelten sie die Eingangstür auf und begaben sich in die direkt angrenzende Lottoannahmestelle. Von dort entwendeten sie eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang der Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000 mitzuteilen. (sn)

