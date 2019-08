Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randalierer am Bahnhof

Lippstadt (ots)

Ein 22-jähriger Lippstädter randalierte am Sonntagmorgen, gegen 8.35 Uhr, am Bahnhofskiosk in Lippstadt. Er verhielt sich aggressiv und beleidigend. Die hinzugerufenen Polizeibeamten verwiesen ihn des Ortes und sprachen einen Platzverweis aus. Gegen 9 Uhr kam der 22-Jährige jedoch wieder zum Bahnhof zurück und trat erneut aggressiv auf. Nach Zeugenaussagen fuhr er zuvor mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien über die Rixbecker Straße zum Bahnhof zurück. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Daraufhin wurde dem Mann auf der Wache in Lippstadt eine Blutprobe entnommen. Da er trotz Platzverweis wieder zum Bahnhof zurückgekehrt war, musste er bis 20 Uhr im Gewahrsam der Polizei verbleiben. (reh)

