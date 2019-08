Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Wieder erwischt

Möhnesee (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielt eine Streifenwagenbesatzung Dienstagnacht, gegen 00.15 Uhr, auf der Straße Im Möhnetal in Völlinghausen einen 18-jährigen Autofahrer an. Beim Aussteigen vergaß er die Handbremse anzuziehen, so dass sein Wagen gegen den Streifenwagen rollte. Die Beamten bemerkten daraufhin körperliche Reaktionen, die auf einen möglichen Drogenkonsum schließen ließen. Weiterhin roch es im Wagen des Mannes nach Cannabis. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass seine Fahrt im Krankenhaus bei einer Blutprobe endete. Bereits vor einer Woche wurde bei ihm eine Blutprobe angeordnet, nachdem der Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteln aufkam. (reh)

