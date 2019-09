Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht Täter nach versuchtem Einbruch

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 25. Juli 2019 versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hervester Straße einzubrechen. Im Haus wurde zwei Personen videografiert, die tatverdächtig sind. Fotos dieser Personen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/marl-wohnungseinbruchdiebstahl

Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell