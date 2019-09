Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Holle- (hei) Am Montag den 16.09.2019, kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr, in der Ortschaft Holle und hier in der Marktstraße Höhe Hausnummer 2b, zu einer Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug, ein silberner VW Touran,war in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand, in Rtg. Sottrum, geparkt. Das verursachende Fahrzeug kollidierte mit dem Außenspiegel des Touran und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden und die erforderliche Feststellung seiner Personalien zu kümmern.

Durch die Polizei werden nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

