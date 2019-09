Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schmuck und hochwertige Taschen bei Wohnungseinbruch gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 14.09.2019, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:15 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kalenberger Graben in Hildesheim. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden dabei Schmuck sowie hochwertige Taschen entwendet.

Unbekannte Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Art und Weise in das betreffende Mehrfamilienhaus, das zwischen der Weberstraße und der Humboldtstraße liegt. Zugang in die zur Rede stehende Wohnung verschafften sie sich, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut. Dabei fielen ihnen Schmuckstücke sowie hochwertige Taschen in die Hände. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit der Tat eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

