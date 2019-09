Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Schlägerei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht von Samstag, 14.09.2019, auf Sonntag, 15.09.2019, gab es gegen 03:00 Uhr mehrere körperliche Auseinandersetzungen in der Lokalität "Vier Linden" in Hildesheim. Bei den Gewalttaten wurden mindestens vier Personen verletzt. Am Ereignisort waren mehrere Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Es wurde unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es bei der Feierlichkeit, die unter dem Motto "HIP Hop or Nah" stand, eine Schlägerei zwischen Gästen der Veranstaltung. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma versuchte einzugreifen, wurde aber sofort von einem unbekannten Beschuldigten mit einem Heizstrahler angegriffen. Der Mitarbeiter ging zu Boden. Daraufhin wurde der Beschuldigte von einem anderen Mitarbeiter des Sicherheitspersonals zu Boden gebracht. Der Beschuldigte setzte sich jedoch zu Wehr und flüchtete. Bei der Rangelei am Boden verletzte sich der Mitarbeiter am Bein. Im weiteren Verlauf versuchten zwei Sicherheitskräfte den Flüchtigen festzuhalten, sie wurden von einem anderen unbekannten Täter durch Einsatz von Reizgas daran gehindert. Die zwei Mitarbeiter wurden dadurch leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Während der polizeilichen Aufnahme versammelten sich ca. 20 Personen am Geschehensort. Die Stimmung war zwischenzeitig sehr aufgeheizt und aggressiv. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die beiden Täter, die Gegenstände bei ihren Taten einsetzten, konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Beschreibung des Täters, der den Heizstrahler als Waffe eingesetzt hat: -Männlich -180 cm groß -Ca. 30 Jahre -Kräftig, sehr muskulös -Südeuropäisch -Glatze -Drei- Tage- Bart -Weißes Oberteil -Helle Jeans

Beschreibung des Täters, der ein Reizstoffsprühgerät benutzt hat: -Männlich -160 cm groß -Ca. 20 Jahre -Schwarze halblange Haare -Schlank -Südländisches Aussehen -Rotes T-Shirt -Schwarze Lederjacke

Aus ermittlungstaktischen Gründen werden zu den Opfern und zu den genauen Vorgehensweisen keine weiteren Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Diese mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

