Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 5 Fahrräder am Bahnhof Derneburg beschädigt

Hildesheim (ots)

Am Sonntag 15.09.19, gegen 20.00 Uhr, zeigt ein Geschädigter an, dass ein Fahrrad, das bei dem Fahrradständer des Bahnhofs Derneburg seit Freitag Vormittag angeschlossen war, beschädigt wurde. Das angeschlossene Fahrrad wurde offensichtlich durch Tritte gegen die Reifen beschädigt. Am Fahrradständer wurden noch 4 weitere auf die gleiche Art beschädigte Fahrräder festgestellt, deren Eigentümer jedoch bislang nicht ermittelt werden konnten. Es wird vermutet, dass unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag oder Sonntag die Räder mutwillig durch Tritte beschädigt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901115 in Verbndung zu setzen.

