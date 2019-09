Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht am Freibad in Bad Salzdetfurth(js)

Am 14.09.2019 kam es am Freibad in Bad Salzdetfurth zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Beteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Gegen 16:20 Uhr stellten eine 73-Jährige und ein 39-Jähriger ihrem PKW Skoda Octavia in grauer Farbe auf dem Parkplatz des Freibades in Bad Salzdetfurth ab. Als beide gegen 18 Uhr das Freibad verließen, stellten sie einen Schaden im hinterem Bereich ihres Fahrzeuges fest. Mutmaßlich hat ein anderer Fahrzeugführer in dem genannten Zeitraum den Skoda beim Ein- oder Ausparken gestreift und so den Schaden verursacht. Anschließend hat sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat Ermittlungen wegen eines Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

