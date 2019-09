Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Verkehrsunfallflucht (Sarstedt)

Hildesheim (ots)

PK Sarstedt: Am Freitag den 13.09.2019, zwischen 15:30 Uhr und 16:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Sparkassenfiliale Sarstedt, Steinstraße 18 eine Verkehrsunfallflucht. Dort wurde der dort ordnungsgemäß geparkte, schwarze Pkw Daimler Benz ML 350 des Geschädigten vermutlich durch ein anderes rangierendes Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange Beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um ein weißes oder silbernes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben können, sich beim Polizeikommissariat in Sarstedt unter der Telefonnummer 05069-985-0, zu melden (He).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell