POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 04.07.2019 gegen 22.40Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße in Urbach zu gelangen. Die unbekannten Täter gelangten über die Hofeinfahrt auf das Gartengelände und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Hierdurch wurde die Eigentümerin wach und sah, nach dem Anschalten des Lichtes, die Täter über das rückwärtige Grundstück davon laufen.

