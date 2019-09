POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag, 28.09.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

+++ Meldungen zum City-Fest Cloppenburg - Freitag/Samstag +++ Angriffe auf Polizeibeamte - Zeugenaufruf Auf dem City-Fest in Cloppenburg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu gleich zwei tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte. Der erste Vorfall trug sich gegen 01:25 Uhr in der Langen Straße vor dem Schnellrestaurant McDonalds zu. Eine 12-köpfige Personengruppe geriet in Streit mit dem dortigen Sicherheitspersonal anlässlich des Einlasses in das o.g. Fastfood-Restaurant. Im Anschluss kommt es zu einer Auseinandersetzung, bei der eine bislang nicht bekannte Person von einem Teilnehmer der Gruppe geschlagen wird. Dieses wird von zwei Beamten, die in der Fußgängerzone Fußstreife gehen, bemerkt. Der Verursacher wird daraufhin durch die Beamten festgehalten. Im weiteren Verlauf versuchen die anderen Personen aus der Gruppe, dieses zu verhindern und bedrängen die eingesetzten Beamten massiv. Eine bislang unbekannte Person schlägt den 36 Jahre alten Polizeibeamten mit der Faust gegen die Oberlippe und tritt seinem 32 Jahre alten Kollegen gegen den Oberschenkel. Diese Situation nutzt der zuvor Festgehaltene zur Flucht. Die Personengruppe flüchtet ebenfalls. Beide Polizeibeamte werden durch den Angriff leicht verletzt. Ob die zuvor von dem Verursacher geschlagene Person verletzt worden ist, kann derzeit nicht gesagt werden, da sich die Person ebenfalls von der Örtlichkeit entfernt hat, ohne dass eine Befragung stattfinden konnte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Angriff gegen die Polizeibeamten, als auch zur in Rede stehenden Körperverletzung zum Nachteil des unbekannten Opfers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen. Der zweite tätliche Angriff ereignete sich gegen 04:50 Uhr vor der Stadthalle in der Mühlenstraße. Mehrere Beamte der PI Cloppenburg / Vechta befanden sich aufgrund des endenden Stadtfestes vor der Stadthalle, um für einen geregelten Ablauf sorgen. Dabei wurde von zwei Beamten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet. Ein Hauptaggressor wurde von einem 34-jährigen Beamten von der Gruppe getrennt und zu Boden gebracht, um weitere Angriffe gegen Personen zu verhindern. Ein 17-jähriger aus Cloppenburg näherte sich daraufhin dem Beamten von hinten und schlägt diesem gegen den Hinterkopf. Der Beamte wird dadurch leicht verletzt. Die beiden Beschuldigten wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Der 17-jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben. +++ Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung +++ Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes an der Fritz-Reuter-Straße. Das 18-jährige männliche Opfer aus Cloppenburg befand sich zum Vorfallszeitpunkt vor dem Einkaufsmarkt und konsumierte eine Flasche Bier, dessen Flaschenhals durch das Öffnen beschädigt war. Dann trat ein bislang unbekannter männlicher Täter an das Opfer heran und sie gerieten in Streit. Im Verlauf des Streites schlug der unbekannte Beschuldigte gegen die Hand des Opfers in welche er die Bierflasche hielt, sodass der beschädigte Flaschenhals gegen den Hals des Opfers stieß. Dadurch entstand eine Schnittwunde, die genäht werden musste. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. +++ Cloppenburg - versuchter Einbruch in Pkw +++ Der Geschädigte stellte seinen Pkw BMW der 5er Reihe am Freitag um 00:00 Uhr im Bereich der St. Augustinus Kirche an der Bahnhofstraße ab und bemerkte am Morgen gegen 11:20 Uhr, dass offensichtlich versucht wurde über die Beifahrerseite in seinen Pkw einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen. +++ Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Beamte der Polizei Cloppenburg kontrollierten am Freitag gegen 18:00 Uhr auf der Friesoyther Straße einen 22-jährigen Gehlenberger mit seinem Opel Corsa. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. +++ Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten +++ Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 15:50 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Cloppenburg. Ein 54-jähriger Mann aus Papenburg befuhr mit seinem Pkw Audi A3 die Friesoyther Straße (B72) von Cloppenburg in Richtung Friesoythe und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Straße Zum Strand übersah er einen 39-jährigen Cloppenburger mit seinem Pkw Opel Astra der sich bereits im Abbiegevorgang nach links in die Straße Zum Strand befand. Es kommt trotz Brems- und Ausweichmanöver zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge infolgedessen die beiden Fahrzeugführer und die 54-jährige Beifahrerin des Audi schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. +++ Garrel - Verkehrsunfall mit Leichtverletzter +++ Am Freitag, dem 27.09.2019 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 75-Jähriger aus Garrel mit seinem Pkw Mercedes die Straße Auf'm Halskamp und beabsichtigte nach rechts auf die Varrelbuscher Straße abzubiegen. Dabei übersah er die von rechts kommende 52-Jährige aus Garrel mit ihrem Pedelc, die den Geh- und Radweg der Varrelbuscher Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. +++ Löningen - zwei Einbrüche in Bürogebäude +++ Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag, 26.09.2019, 18:15 Uhr bis Freitag, 27.09.2019, 07:35 Uhr Zutritt zu einem Betriebsgelände am Wassermühlenweg in Löningen und drangen gewaltsam in das dortige Bürogebäude ein. Im o.g Zeitraum kam es im Industriepark zu einem weiteren Einbruch in ein Firmengebäude. Auch dort gelangten unbekannte Täter gewaltsam in den Firmenkomplex und durchsuchten diesen. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe erlangt. Die Gesamtschadenshöhe bei beiden Einbrüchen beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich.

