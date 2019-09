Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 27./28.09.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl aus Pkw Am 27.09.2019, gegen 14:30 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände an der Eschstraße in Bösel zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Pkw eine Tasche samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494-308 entgegen.

