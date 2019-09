Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Laterne beschädigt und weggefahren

Bad Rothenfelde (ots)

In der Zeit vom 23.09.2019 bis 26.09.2019 wurde in der Straße Auf dem Kalwerkamp eine Straßenlaterne von einem eventuell blauen Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass ein Lieferwagen oder Lkw beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen die Straßenlaterne gefahren ist. Danach kümmerte sich der Verursacher nicht um den entstandenen Schaden und fuhr einfach weg. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Bad Rothenfelde, Telefon 05424-5326, oder der in Dissen, Telefon 05421-921390.

