Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter schlägt Heckscheibe ein

Osnabrück (ots)

Gegen 23 Uhr am Donnerstagabend wurde in der Hügelstraße an einem weißen Fiat 500X die Heckscheibe eingeschlagen. Eine Zeugin bemerkte eine größere Personengruppe am Tatort, die dort randalierte. Aus der Gruppe schlug einer der Anwesenden die Heckscheibe des Autos ein. Die Polizei bittet Zeugen, die die Gruppe in der Hügelstraße gesehen hat und nähere Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 0541 327 2215 zu melden.

