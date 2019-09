Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Bauwerkzeuge entwendet

Bohmte (ots)

Zwischen Montag- und Dienstagmittag drangen unbekannte Täter in einem Baugebiet An der Lammert in einen Neubau ein und stahlen hochwertige Elektrowerkzeuge. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei in Bohmte unter 05471 9710.

