Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Räuber aus der Lerchenstraße stellte sich

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch letzter Woche zu einem Überfall auf einen Toto-Lotto-Kiosk an der Lerchenstraße. Am gestrigen Nachmittag wurde ein 36-jähriger Mann in der Polizeiwache am Kollegienwall vorstellig und gab zu, die Tat verübt zu haben. In der sich anschließenden Vernehmung räumte der hartdrogenabhängige Osnabrücker die Tat nochmals ein. Warum sich der Mann nun aus freien Stücken bei der Polizei gestellt hat, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wird geprüft, ob der polizeilich bereits bekannte Mann noch für weitere Straftaten infrage kommt. Der Täter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der den 36-Jährigen in die Untersuchungshaft steckte.

