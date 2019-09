Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Praxis für Sportosteopathie

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen sind Unbekannte an der Rheiner Landstraße (Bereich zwischen Mozartstraße und Lindemannskamp) in eine Praxis für Sportosteopathie eingebrochen. Nachdem die Täter gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten, stiegen sie in die Räume der Praxis ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Beute fiel mit ein paar Briefmarken und zwei Kisten Mineralwasser allerdings nicht sonderlich groß aus. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

