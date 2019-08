Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Kadaver im Wald entsorgt

Zwei tote Schweine lagen am Samstag in einem Wald bei Lonsee-Ettlenschieß.

Ulm (ots)

Ein Zeuge fand die Kadaver am Samstag zur Mittagszeit. Wie die Polizei berichtet, dürften die toten Tiere dort seit frühestens Donnerstag liegen. Sie scheinen jedoch schon länger verendet zu sein. Die Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei versuchen nun herauszufinden, wer die Kadaver an diesem Waldrand abgelagert hat. Die toten Schweine lagen am Rand eines kleinen Waldes nördlich der Bauschuttdeponie Grund. Jedes der Hausschweine wog etwa 20 bis 25 Kilogramm. Diese unsachgemäße Entsorgung sei im Hinblick auf die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest besonders verwerflich, berichtet die Polizei. Sie bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Urheber geben können, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

