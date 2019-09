Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Pkw überschlug sich- zwei Personen verletzt

Merzen (ots)

Auf dem Ankumer Damm kam es am Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 22-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr gegen 07.35 Uhr von einer Hofeinfahrt nach rechts auf den Ankumer Damm in Richtung Ankum und wollte wenig später nach links in den Fürstenauer abbiegen. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Ford Transit, der sich in der Folge überschlug und schließlich am Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Der 22 Jahre alte Ford-Fahrer und die 17-jährige Beifahrerin im Skoda wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell