Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - E-Bike in Engter gestohlen

Bramsche (ots)

Am Sonntagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein grünes E-Bike, das auf dem Parkplatz einer Baumschule in der Straße Im Eikrode abgestellt war. Das E-Bike des Herstellers Peugeot, Typ Solero E7, wurde zwischen 16.15 Uhr und 18 Uhr gestohlen, es hatte eine Satteltasche auf dem Gepäckträger. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Rades bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell