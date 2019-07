Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Versammlungen am Samstag in Kassel: Verkehrsbehinderungen; Polizei schaltet Bürgertelefon

Kassel (ots)

Kassel: Am Samstag erwartet das Polizeipräsidium Nordhessen aufgrund der bei der Stadt Kassel angemeldeten Versammlungen mit mehreren Tausend Teilnehmern Verkehrsbehinderungen in der Kasseler Innenstadt. Die beim Polizeipräsidium eingerichtete Besondere Aufbauorganisation (BAO) "Herkules" bereitet sich auf den Großeinsatz vor und wird für den störungsfreien Verlauf sämtlicher Versammlungen sorgen. Für Besucher der Innenstadt, Teilnehmer der Versammlungen und Geschäftstreibende hat die Polizei am Freitag und Samstag ein Bürgertelefon eingerichtet. Für Medienvertreter steht am Samstag eine mobile Pressestelle zur Verfügung, die im Einsatzraum zu erreichen ist.

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Die Beamten der BAO "Herkules" bereiten den Einsatz am Samstag mit Blick auf die Anmeldungen der Versammlungen und deren Teilnehmer vor. Sie bewerten dabei die gewonnenen Erkenntnisse und die sich daraus möglicherweise resultierenden Gefahren. Aufgrund der Versammlungen und geplanten Aufzüge wird es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Bürgerinnen und Bürger, die nicht die Innenstadt aufsuchen wollen, wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wer die Innenstadt am Samstag aufsucht, sollte die Verkehrsbeeinträchtigungen bedenken. Auch Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sollten sich bei der Planung ihrer Wege schon ab dem Samstagmorgen auf Beeinträchtigungen, Verspätungen bis hin zu Fahrtausfällen einrichten.

Polizei schaltet Bürgertelefon

Das Polizeipräsidium Nordhessen richtet für den Einsatz ein Bürgertelefon ein. Unter der Rufnummer 0561 - 910 2001 können sich Besucher der Innenstadt, Teilnehmer der Versammlungen und Geschäftstreibende im Vorfeld am Freitag und aktuell am Samstag über mögliche Beeinträchtigungen durch die Versammlungen informieren. Das Bürgertelefon wird am

Freitag, zwischen 12:00 und 16:00 Uhr, und am Samstag, zwischen 09:00 und 18:00 Uhr,

von Mitarbeitern des Polizeipräsidiums Nordhessen besetzt sein. Aktuelle Informationen zum ÖPNV (NVV und KVG) sind über die Servicenummer Tel.: 0800 - 9390800 zu erfahren.

Polizei setzt mobile Pressestelle ein

Für die Medien wird am Samstag eine mobile Pressestelle im Einsatzraum zur Verfügung stehen. Medienvertreterinnen und -vertreter können dort in persönlichen Kontakt mit unseren Pressesprechern treten. Die jeweiligen Standorte der mobilen Pressestelle sind derzeit noch nicht festgelegt. Sie orientieren sich an den Erkenntnissen über die Versammlungslagen bis zu deren Beginn. Telefonisch ist die mobile Pressestelle am Samstag ab 8 Uhr unter der Mobilfunknummer 0160 - 90933075 zu erreichen.

Weitere Informationen stellt das Polizeipräsidium Nordhessen über die Internetseite www.Polizei.Hessen.de/nh und den Twitter-Account @Polizei_NH zur Verfügung. Insbesondere im Einsatz am Samstag wird die Polizei über den Twitter-Account aktuell informieren.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1008 Email: pressestelle.ppnh@polizei.hessen.de

