Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebe reißen Zigarettenautomaten komplett aus der Verankerung: Hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Liebenau-Ostheim (Landkreis Kassel): In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Ostheim in der Lamerder Straße ein Zigarettenautomat mit samt dem Standfuß aus dem Boden gerissen und weggeschleppt.

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten haben in der vergangenen Nacht zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr dreiste Diebe mit einem Fahrzeug einen Zigarettenautomaten mitsamt seinem Standfuß und Betonsockel aus dem Boden gerissen. Anschließend wurde der Zigarettenautomat hinter dem Fahrzeug über die Lamerder Straße in die nahegelegene Feldgemarkung gezogen und dort mit Brachialgewalt aufgebrochen. Der Firma, die für die Aufstellung des Zigarettenautomaten verantwortlich ist, sind durch den Diebstahl nun ein Stehl- und Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Die Ermittlungsbeamten des Polizeireviers Hofgeismar bitten Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell